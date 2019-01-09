Valencia Galatasaraya

Valencia Galatasaray'a
İkinci Başkan Albayrak, Tigres’te Gignac ve Vargas’ın arkasında kalan ve ayrılma kararı alan oyuncunun menajeri ile buluştu. Görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi
Forvet transferi konusunda bir türlü yol alamayan ve birçok isimle anılmaya devam eden Galatasaray'da gündeme gelen son isim Enner Valencia... Bu konuyla ilgili spekülasyonlara artık son vermek isteyen ve ipleri eline alan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın bu transfer için aktif rol aldığı ifade edildi. Albayrak'ın 29 yaşındaki golcünün, İngiliz menajeriyle, Londra'da bir araya geldiği belirtildi.
3 MİLYON EURO ÖNERECEK
Buluşmaya Meksika basını da geniş yer ayırdı. Aslan'ın, Tigres'i ikna etmesi durumunda Valencia'nın yeniden Avrupa'ya dönmeye hazır olduğunu yazdılar. Oyuncudan olumlu mesaj alan Albayrak'ın Tigres'e 3 milyon euro önermeye hazırlandığı bildirildi. Valencia'nın, Gignac ve Edu Vargas'ın arkasında kaldığı için ayrılmak istediğini yönetime ilettiği iddia edildi. Meksika yönetiminin, Galatasaray'ın teklifini değerlendirmeye alması bekleniyor
İNGİLİZLER SERVET ÖDEDİ
Golcü futbolcu, Pashuca'dan West Ham'a 15 milyon euro'ya transfer olarak dikkatleri üzerine çekmişti. İngiliz kulübünden de 13 Temmuz 2017'de 5.5 milyon euro'ya Tigres'e transfer olmuştu. 29 yaşındaki Valencia, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı
BATSHUAYİ'DEN GÜZEL HABER
Golcü transferiyle ilgili Mustafa Cengiz yönetimi yine suskunluğa bürünürken adaylar havada uçuşuyor. Bleacher Report muhabiri Dean Jones, Galatasaray'ın forvet adaylarından Michy Batshuayi'nin transferiyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Jones, Valencia'nın kiralık kadrosuna kattığı Batshuayi'nin kiralık sözleşmesini feshedeceğini yazdı.
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