08 Ocak 2019, Salı

GALATASARAY

Serdar Aziz'den transfer açıklaması!

GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 Giriş Tarihi: 08.01.2019

'da teknik direktörü 'in kadro planlamasında yer almadığını açıkladığı 28 yaşındaki stoper resmi sosyal medya hesabından transferiyle ilgili açıklamada bulundu.

'ın 28 yaşındaki oyuncusu , resmi sosyal medya hesabından transferiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Menajerinin yurt içi ve yurt dışında kulüpler ile görüşmelerine başladığı ve bu gelen teklifleri değerlendirdiğini belirten Serdar, "Transferimin içeriğinde belirlenen bonservis bedeli ve görüşülen kulüpler ve olası gelişmeler hakkında açıklama yapacak tek yetkili adres Galatasaray Spor Kulübü'dür." dedi.

Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Serdar Aziz'in kadro planlamasında yer almadığını belirtmiş ve tecrübeli oyuncuya kariyerinde başarılar dilemişti.

Galatasaray'a 2016 yazında 4,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Bursaspor'dan transfer olan Serdar Aziz sarı kırmızılı formayla 51 maçta görev aldı. Bu sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere 15 maçta forma giyen deneyimli oyuncu 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

İşte o açıklama:

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