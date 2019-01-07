Yönetime istifa çağrısı
Transferi olmayan Galatasaray, hala kimseyi almadı. Taraftar "Transfer yoksa istifa" etiketi başlattı
Taraftarlar bir türlü yapılamayan transferler sonrası yönetime tepkilerini sert şekilde göstermeye başladı. Önceki gün Twitter'da "Transfer yoksa istifa" etiketi zirveye çıktı. Forvet alamayan yönetime "Muslera mı forvet oynayacak?" sorusu yöneltildi. Golcüsü olmayan Aslan, hâlâ kimseyi almadı. Taraftar "Transfer yoksa istifa" etiketi başlattı. İşte tepkiler:
5 aydır Galatasaray taraftarı hasta oldu. Fatih Terim olmasa şimdi Fenerbahçe gibiydik. Eksikler belli hala transfer yok. @KocaYildizGS
Galatasaray tarihinin en beceriksiz yönetimisiniz. Bir an önce istifa edin. @selcukbuz
İdmanlarda Fatih hoca fotoğraflarına bakın. Yüzü gülmüyor. Bu basiretsiz yönetim, sonunda Fatih hocayı kaçıracak. @John95889691
Takım kampta. Bizde ne forvet var ne stoper. Transfer yoksa istifa @cimbomkaradagg
İnan etmiyoruz artık biliyor musunuz! Madem hala transfer yok, artık istifa. @t4nerr
Her maçtan sonra taraftara Ocak ayını bekleyin diyorlardı. Ocak geldi ne gelen var ne giden. Yakında Muslera forvet oynayacak. İstifa. @onatRathan
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