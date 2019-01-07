07 Ocak 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Yönetime istifa çağrısı

Yönetime istifa çağrısı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.01.2019

Transferi olmayan , hala kimseyi almadı. Taraftar " yoksa istifa" etiketi başlattı

Taraftarlar bir türlü yapılamayan transferler sonrası yönetime tepkilerini sert şekilde göstermeye başladı. Önceki gün Twitter'da " yoksa istifa" etiketi zirveye çıktı. Forvet alamayan yönetime "Muslera mı forvet oynayacak?" sorusu yöneltildi. Golcüsü olmayan Aslan, hâlâ kimseyi almadı. Taraftar "Transfer yoksa istifa" etiketi başlattı. İşte tepkiler:

5 aydır taraftarı hasta oldu. olmasa şimdi gibiydik. Eksikler belli hala transfer yok. @KocaYildizGS

Galatasaray tarihinin en beceriksiz yönetimisiniz. Bir an önce istifa edin. @selcukbuz

İdmanlarda Fatih hoca fotoğraflarına bakın. Yüzü gülmüyor. Bu basiretsiz yönetim, sonunda Fatih hocayı kaçıracak. @John95889691

Takım kampta. Bizde ne forvet var ne stoper. Transfer yoksa istifa @cimbomkaradagg

İnan etmiyoruz artık biliyor musunuz! Madem hala transfer yok, artık istifa. @t4nerr

Her maçtan sonra taraftara Ocak ayını bekleyin diyorlardı. Ocak geldi ne gelen var ne giden. Yakında Muslera forvet oynayacak. İstifa. @onatRathan

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