07 Ocak 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Fatih Terim Eren Derdiyok ile görüşecek

Fatih Terim Eren ile görüşecek
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.01.2019

Teknik Direktör 'in kadro dışı bıraktığı ile hafta içinde yolları ayırmak için önemli bir görüşme yapılacak.

Sarı-kırmızılılar, 6 aylık sözleşmesi kalan 'u alacaklarına karşılık yolları ayırıp bonservisini vermeyi teklif edecek. Tecrübeli oyuncunun, 'dan yaklaşık 1 milyon euro alacağı olduğu belirtiliyor.

NİYETİ YOK

Eren Derdiyok'un 1 milyon euro'sunu bırakmaya niyeti olmadığı ve "Gerekirse sezon sonuna kadar forma giymem" dediği öğrenildi.

MALATYA KAPIYI KAPATTI

Eren Derdiyok son olarak ile anılsa da teknik direktör Erol Bulut'un tecrübeli futbolcuyu düşünmediği ortaya çıktı. Eren'in iyi bir futbolcu olduğunu belirten Bulut, "Başkanımız bir açıklama yapmış ama ben bu konuda fazla bir şey söylemeyeceğim. Bizde oynayacağıyla ilgili bir rapor vermedim" ifadesini kullandı.

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