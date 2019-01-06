Emre Akbabanın son durumu

06 Ocak 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Emre Akbaba'nın son durumu
Giriş Tarihi: 06.01.2019
Galatasaray'da sakatlığı devam eden Emre Akbaba, yarın havuz çalışmalarına başlayacak. Yıldız futbolcunun bu tedaviye vereceği yanıta göre sahalara dönüş tarihi netlik kazanacak.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın sahalara dönüş tarihi 4-6 ay arasında olduğu açıklanmıştı. Akbaba'nın tedavisinin planlanandan önde gitti öğrenildi. Üç ay önce ayağında parçalı kırık oluşan 26 yaşındaki futbolcu, yarın havuz çalışmalarına başlayacak ve durumu gözlenmeye devam edilecek. Yıldız futbolcunun bu tedaviye vereceği yanıta göre sahalara dönüş tarihi netlik kazanacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!