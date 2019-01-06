06 Ocak 2019, Pazar

GALATASARAY

Emre Akbaba'nın son durumu

Emre Akbabanın son durumu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.01.2019

'da sakatlığı devam eden , yarın havuz çalışmalarına başlayacak. Yıldız futbolcunun bu tedaviye vereceği yanıta göre sahalara dönüş tarihi netlik kazanacak.

'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu 'nın sahalara dönüş tarihi 4-6 ay arasında olduğu açıklanmıştı. Akbaba'nın tedavisinin planlanandan önde gitti öğrenildi. Üç ay önce ayağında parçalı kırık oluşan 26 yaşındaki futbolcu, yarın havuz çalışmalarına başlayacak ve durumu gözlenmeye devam edilecek. Yıldız futbolcunun bu tedaviye vereceği yanıta göre sahalara dönüş tarihi netlik kazanacak.
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