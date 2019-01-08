08 Ocak 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

G.Sarayda divan kurulu toplantısı yarın
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.01.2019

Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu yönetimindeki oturumda, kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılar görüşlerini dile getirecek.



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