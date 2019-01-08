08 Ocak 2019, Salı
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Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Giriş Tarihi: 08.01.2019
Galatasaray Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu yönetimindeki oturumda, kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılar görüşlerini dile getirecek.
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