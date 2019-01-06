06 Ocak 2019, Pazar
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Galatasaray çalışmalarına yarın çift idmanla devam edecek.
Galatasaray Belek’te çalışmalarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 06.01.2019
Galatasaray, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kamp yaptığı otelde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde basına açık yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Antrenmanda Fatih Terim, orta saha oyuncuları Fernando, Selçuk İnan ve Badou Ndiaye ile özel görüştü.
Antrenmanda sakatlığı devam eden Emre Akbaba salonda çalıştı.
Galatasaray çalışmalarına yarın çift idmanla devam edecek.
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