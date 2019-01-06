06 Ocak 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Belek’te çalışmalarını sürdürdü

Galatasaray Belek’te çalışmalarını sürdürdü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.01.2019

, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Belek’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kamp yaptığı otelde Teknik Direktör gözetiminde basına açık yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Antrenmanda Fatih Terim, orta saha oyuncuları , ve Badou Ndiaye ile özel görüştü.

Antrenmanda sakatlığı devam eden Emre Akbaba salonda çalıştı.

çalışmalarına yarın çift idmanla devam edecek.

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