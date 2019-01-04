05 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan genç futbolcuya profesyonel sözleşme

G.Saraydan genç futbolcuya profesyonel sözleşme
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 Giriş Tarihi: 04.01.2019

, genç oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

Orta sahada görev yapan , 21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde forma giydiği 33 maçta 14 gol attı.

Çekdar Orhan kimdir?

Gurbetçi oyuncu futbola Alman ekibi Borussia Mönchenbgladbach alt yapısında başladı. Çekdar sağ ayağını kullanıyor. Geçen sezon U21 takımına transfer olmuştu. geçen sezon derve arasında yıldız adayını kadrosuna katmıştı.

doğumlu olan Çekdar Orhan, ve Ersin Korkut'un yeğeni...

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