05 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Rodrigues’in yerine N’Koudou

İngiltere’den teklif var: N’Koudou
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 Giriş Tarihi: 04.01.2019

Rodrigues’in yerine kanat oyuncusu bakan Cimbom’a yıldızın önerildiği ortaya çıktı

kulübü Al-Ittihad'a transferi an meselesi olan Garry Rodrigues'in yerine kanat oyuncusu bakan 'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.

LİGDE OYNAYAMADI

Tottenham kadrosunda yer alan ancak forma şansı bulamayan Georges Kevin N'Koudou'nun Sarı-Kırmızılılar'a önerildiği ortaya çıktı. Bu sezon 'de hiç forma giyemeyen yıldızla ilgili kararı teknik patron verecek.

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