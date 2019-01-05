05 Ocak 2019, Cumartesi
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Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'a transferi an meselesi olan Garry Rodrigues'in yerine kanat oyuncusu bakan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.
Rodrigues’in yerine N’Koudou
Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 Giriş Tarihi: 04.01.2019
Rodrigues’in yerine kanat oyuncusu bakan Cimbom’a Fransız yıldızın önerildiği ortaya çıktı
Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'a transferi an meselesi olan Garry Rodrigues'in yerine kanat oyuncusu bakan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.
LİGDE OYNAYAMADI
Tottenham kadrosunda yer alan ancak forma şansı bulamayan Georges Kevin N'Koudou'nun Sarı-Kırmızılılar'a önerildiği ortaya çıktı. Bu sezon Premier Lig'de hiç forma giyemeyen Fransız yıldızla ilgili kararı teknik patron Fatih Terim verecek.
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