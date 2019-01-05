05 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Eren Derdiyok kuyruğu

Eren Derdiyok kuyruğu
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 Giriş Tarihi: 04.01.2019

’in kadro yapılanmasında yer almayan forvete Sion ve Stuttgart talip

'da teknik direktör 'in kadrosunda yer vermeyeceğini açıkladığı için bir anda kuyruk oluştu. 30 yaşındaki futbolcuyla hem Sion hem de Stuttgart ilgileniyor. Alman ekibinin sportif direktörü Michael Reschke "Açık konuşmam gerekirse isimler üzerinden yorum yapmayacağım. Eğer bir futbolcu bize yarım sezonluğuna katkı yapacaksa biz de bundan memnun oluruz" dedi. Reschke'nin sözlerinin ardından Stuttgart'ın Eren için resmi teklifi bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray para basacak! Müthiş transfer planı... Galatasaray para basacak! Müthiş transfer planı...
Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! İşte geliş tarihi Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! İşte geliş tarihi
Galatasarayda sürpriz gelişme! Trezeguet... Galatasaray'da sürpriz gelişme! Trezeguet...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör