Eren Derdiyok kuyruğu

Fatih Terim’in kadro yapılanmasında yer almayan forvete Sion ve Stuttgart talip

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda yer vermeyeceğini açıkladığı Eren Derdiyok için bir anda kuyruk oluştu. 30 yaşındaki futbolcuyla hem Sion hem de Stuttgart ilgileniyor. Alman ekibinin sportif direktörü Michael Reschke "Açık konuşmam gerekirse isimler üzerinden yorum yapmayacağım. Eğer bir futbolcu bize yarım sezonluğuna katkı yapacaksa biz de bundan memnun oluruz" dedi. Reschke'nin sözlerinin ardından Stuttgart'ın Eren için resmi teklifi bekleniyor.