05 Ocak 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Eren Derdiyok kuyruğu
Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 Giriş Tarihi: 04.01.2019
Fatih Terim’in kadro yapılanmasında yer almayan forvete Sion ve Stuttgart talip
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda yer vermeyeceğini açıkladığı Eren Derdiyok için bir anda kuyruk oluştu. 30 yaşındaki futbolcuyla hem Sion hem de Stuttgart ilgileniyor. Alman ekibinin sportif direktörü Michael Reschke "Açık konuşmam gerekirse isimler üzerinden yorum yapmayacağım. Eğer bir futbolcu bize yarım sezonluğuna katkı yapacaksa biz de bundan memnun oluruz" dedi. Reschke'nin sözlerinin ardından Stuttgart'ın Eren için resmi teklifi bekleniyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!