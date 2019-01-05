05 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Mangala'yı araştırıyor

Tepeden tırnağa kontrol!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 Giriş Tarihi: 04.01.2019

yönetimi, Mangala’nın yaklaşık 8 ay süren diz sakalıtğını ve mevcut sağlık durumunu en ince ayrıntısına kadar araştırıyor. Sarı-Kırmızılaılr hata yapmak istemiyor

Stoper transferinde 'ın 1 numaralı adayı olan 'nın son 1 yıl içinde yaşadıkları kafa karıştırıyor... Geçtiğimiz yılın Şubat ayında diz sakatlığı yaşayan ve yaklaşık 8 ay boyunca sahalardan uzak kalan Fransız yıldızın bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymemesi de sıkıntı yaratıyor. Transferde hata yapmak istemeyen Galatasaray yönetimi, Mangala'nın tüm sağlık raporlarını ve mevcut durumunu en ince ayrıntısına kadar inceliyor. Teknik direktör 'in oyuncunun kalitesine çok güvendiği ve "Kronik bir sakatlığı yoksa almalıyız" dediği öğrenildi. Transferde kesin kararın 1 hafta içinde verilmesi bekleniyor

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