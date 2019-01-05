Galatasaray Mangala'yı araştırıyor
Galatasaray yönetimi, Mangala’nın yaklaşık 8 ay süren diz sakalıtğını ve mevcut sağlık durumunu en ince ayrıntısına kadar araştırıyor. Sarı-Kırmızılaılr hata yapmak istemiyor
Stoper transferinde Galatasaray'ın 1 numaralı adayı olan Eliaquim Mangala'nın son 1 yıl içinde yaşadıkları kafa karıştırıyor... Geçtiğimiz yılın Şubat ayında diz sakatlığı yaşayan ve yaklaşık 8 ay boyunca sahalardan uzak kalan Fransız yıldızın bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymemesi de sıkıntı yaratıyor. Transferde hata yapmak istemeyen Galatasaray yönetimi, Mangala'nın tüm sağlık raporlarını ve mevcut durumunu en ince ayrıntısına kadar inceliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in oyuncunun kalitesine çok güvendiği ve "Kronik bir sakatlığı yoksa almalıyız" dediği öğrenildi. Transferde kesin kararın 1 hafta içinde verilmesi bekleniyor
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