Galatasarayda ikinci yarı hazırlıkları

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kamp çalışmaları için Antalya'ya giden sarı-kırmızılar, buradaki ilk antrenmanını Sueno Hotels Golf Belek'te gerçekleştirdi.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda oyuncular, minyatür ve çift kale maç yaptı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Emre Akbaba, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.