05 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları

Galatasarayda ikinci yarı hazırlıkları
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.01.2019

, 'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kamp çalışmaları için 'ya giden sarı-kırmızılar, buradaki ilk antrenmanını Sueno Hotels Golf Belek'te gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetimindeki idmanda oyuncular, minyatür ve çift kale maç yaptı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Emre Akbaba, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.

, ikinci yarı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.



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