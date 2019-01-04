Gökhan Töre’ye Aslan kancası

Galatasaray, Beşiktaş’ın gözden çıkardığı yıldız futbolcuyu gündemine aldı

Dört koldan transfer harekatına başlayan Galatasaray'dan çok flaş bir hamle daha geldi... Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve Antalya kampına götürülmeyen Gökhan Töre'ye talip oldu.



TERİM'İN ESKİ ÖĞRENCİSİ



Fatih Terim'in Milli Takım'dan öğrencisi olan yıldız futbolcunun transferini bizzat istediği ve kulüplerin kısa süre içinde masaya oturacağı öğrenildi. Galatasaray'ın Beşiktaş'a takas teklifi yapması bekleniyor.