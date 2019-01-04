04 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

Gökhan Töre’ye Aslan kancası

Gökhan Töre’ye Aslan kancası
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.01.2019

, ’ın gözden çıkardığı yıldız futbolcuyu gündemine aldı

Dört koldan harekatına başlayan 'dan çok flaş bir hamle daha geldi... Sarı-Kırmızılılar, 'ta kadro dışı bırakılan ve kampına götürülmeyen 'ye talip oldu.

TERİM'İN ESKİ ÖĞRENCİSİ

'in 'dan öğrencisi olan yıldız futbolcunun transferini bizzat istediği ve kulüplerin kısa süre içinde masaya oturacağı öğrenildi. Galatasaray'ın Beşiktaş'a takas teklifi yapması bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaraydan 4 bomba birden Galatasaray'dan 4 bomba birden
Serdar Aziz Galatasaraydan ne kadar alacak? Serdar Aziz Galatasaray'dan ne kadar alacak?
Ozan Kabak için karar verildi! Ozan Kabak için karar verildi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör