04 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

Fenerbahçeli eski yıldız Galatasaray yolunda!

Fenerbahçeli eski yıldız Galatasaray yolunda!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 Giriş Tarihi: 03.01.2019

Kadrosuna takviye yapacak olan , 'in yıldızı için harekete geçti. Cimbom'un tüm şartları zorladığı iddia edildi.

'in kadroda görmek istemediği 'in ardından Maicon'un da gönderilme ihtimali çalışmalarını hızlandırdı. yönetimi, teknik heyetin istediği isimlerle ilgili düğmeye bastı. Savunmanın göbeğine takviye yapacak olan sarı-kırmızılıların ilk olarak 'in yıldızı için temaslara başlayacağı öğrenildi. ekibi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncuyu listenin ilk sırasına alan Aslan'ın, bu transferde tüm şartları zorladığı iddia edildi. G.Saray'ın, Gent'in geçtiğimiz sezon başında 1 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 1.86'lık stoperin transferinde 2.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Tunus 'nda da oynayan Bronn'un Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade edilirken, birkaç gün içinde somut adımlar atılacağı ileri sürüldü.

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