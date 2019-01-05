Galatasaray artık yıkılmayacak
60. dakikadan sonra oyundan düşen Galatasaray, kamp çalışmalarında kondisyon ve güç konusuna ağırlık verdi.
Süper Lig'in ikinci yarısına hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Günde çift idman yapan sarı-kırmızılılar günün ilk yarısında salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Ligin ilk yarısında oynanan maçlarda 60. dakikadan sonra gözle görülür şekilde oyundan düşen futbolcuları buna göre program hazırlandı. Teknik direktör Fatih Terim'in oyuncuların 90 değil 120 dakikalık maçlar çıkaracak güce gelmesini talep etti. Aslan'da kadro dışı bırakılan ve satış listesine konan Serdar Aziz ile Eren Derdiyok takımla çalışmalara katılmıyor. Al İttihad kulübüyle transfer görüşmesi gerçekleştiren Garry Rodrigues de yer almadı. Aslan'ın ikinci çalışması ise sahada oldu. Cimbom taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.
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