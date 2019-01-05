05 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray artık yıkılmayacak

Galatasaray artık yıkılmayacak
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 Giriş Tarihi: 04.01.2019

60. dakikadan sonra oyundan düşen , kamp çalışmalarında kondisyon ve güç konusuna ağırlık verdi.

'in ikinci yarısına hazırlıklarını 'nde sürdüren , çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Günde çift idman yapan sarı-kırmızılılar günün ilk yarısında salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Ligin ilk yarısında oynanan maçlarda 60. dakikadan sonra gözle görülür şekilde oyundan düşen futbolcuları buna göre program hazırlandı. Teknik direktör 'in oyuncuların 90 değil 120 dakikalık maçlar çıkaracak güce gelmesini talep etti. Aslan'da kadro dışı bırakılan ve satış listesine konan ile takımla çalışmalara katılmıyor. Al İttihad kulübüyle transfer görüşmesi gerçekleştiren Garry Rodrigues de yer almadı. Aslan'ın ikinci çalışması ise sahada oldu. Cimbom taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

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