Cimbom’un gündemindeki tecrübeli forvet, Çin ekibi Shenhua’dan bonservisini almak için uğraşıyor. Aslan’a umutlu mesajlar yolladı

Galatasaray, tek forveti Eren Derdiyok ile de yollarını ayırdı. Fatih Terim 2 golcü birden istiyor. Cimbom, Alan ile el sıkıştı. Sarı-kırmızılıların diğer hedefi ise geçmişte Beşiktaş ve Göztepe formaları giyen Demba Ba. Senegalli oyuncu da kariyerine çok sevdiği ve sevildiği Türkiye'de devam etmeyi planlıyor. Galatasaray'ın teklifine "Evet" diyen 33 yaşındaki oyuncu kulübü Shenhua ile olan bonservis sorununu çözmek için uğraşıyor. Demba Ba'ya bonservis bedeli ödemek istemeyen Cimbom da gelişmeleri yakından takip ediyor.



SON AŞAMAYA GELİNDİ



Aslan'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Demba Ba, beIN Sports'a konuştu. Senegalli oyuncu, transferiyle ilgili sorulara umut dolu mesajlar verdi. 33 yaşındaki forvet "Çok az daha bekleyin" diye konuştu. Kulübü Shanghai Shenhua ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Demba Ba, bu sorunu çözebilirse 6 aylığına bedelsiz olarak kiralanacak. Böylece Aslan, Finansal Fair-Play kurallarına da takılmayacak. Sarı-kırmızılıların, Demba Ba'ya teklifi de belli. Tecrübeli golcü ile 1.3 milyon euro'ya el sıkışıldı. Çin ekibinde 34 maçta, 8 gol, 6 asisti var.



ALAN KAMPA BEKLENiYOR



Transfer döneminde Çin'i istila eden Galasaray, Demba Ba ile birlikte Guanghzou'dan Alan'a da kanca atmıştı. 3.5 milyon euro'dan anlaşılan

Brezilyalı oyuncunun kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Sezonun ilk yarısında forvetsizlikten yakınan Galatasaray taraftarı da dört gözle resmi açıklamanın peşinde. Alan da resmiyete dökülmesini bekliyor.