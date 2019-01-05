05 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Demba Ba Galatasaray'a göz kırptı

Mubela iddiası
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.01.2019

Cimbom’un gündemindeki tecrübeli forvet, ekibi Shenhua’dan bonservisini almak için uğraşıyor. Aslan’a umutlu mesajlar yolladı

, tek forveti ile de yollarını ayırdı. 2 golcü birden istiyor. Cimbom, Alan ile el sıkıştı. Sarı-kırmızılıların diğer hedefi ise geçmişte ve formaları giyen . Senegalli oyuncu da kariyerine çok sevdiği ve sevildiği 'de devam etmeyi planlıyor. Galatasaray'ın teklifine "Evet" diyen 33 yaşındaki oyuncu kulübü Shenhua ile olan bonservis sorununu çözmek için uğraşıyor. Demba Ba'ya bonservis bedeli ödemek istemeyen Cimbom da gelişmeleri yakından takip ediyor.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Aslan'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Demba Ba, beIN Sports'a konuştu. Senegalli oyuncu, transferiyle ilgili sorulara umut dolu mesajlar verdi. 33 yaşındaki forvet "Çok az daha bekleyin" diye konuştu. Kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Demba Ba, bu sorunu çözebilirse 6 aylığına bedelsiz olarak kiralanacak. Böylece Aslan, Finansal Fair-Play kurallarına da takılmayacak. Sarı-kırmızılıların, Demba Ba'ya teklifi de belli. Tecrübeli golcü ile 1.3 milyon euro'ya el sıkışıldı. ekibinde 34 maçta, 8 gol, 6 asisti var.

ALAN KAMPA BEKLENiYOR

döneminde Çin'i istila eden Galasaray, Demba Ba ile birlikte Guanghzou'dan Alan'a da kanca atmıştı. 3.5 milyon euro'dan anlaşılan
Brezilyalı oyuncunun kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Sezonun ilk yarısında forvetsizlikten yakınan Galatasaray taraftarı da dört gözle resmi açıklamanın peşinde. Alan da resmiyete dökülmesini bekliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray para basacak! Müthiş transfer planı... Galatasaray para basacak! Müthiş transfer planı...
Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! İşte geliş tarihi Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! İşte geliş tarihi
Galatasarayda sürpriz gelişme! Trezeguet... Galatasaray'da sürpriz gelişme! Trezeguet...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör