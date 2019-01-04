04 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları

Galatasarayda ikinci yarı hazırlıkları
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.01.2019

'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdüren , günü çift antrenmanla tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'ndeki antrenmanların ilkinde futbolcuların salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başlayan günün ikinci idmanında ise pas destek çalışması üzerinde durulduğu aktarıldı. Ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılık çalışması yapılan antrenmanın yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

, devre arası kampı için yarın 'ya gidecek.



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