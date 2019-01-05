05 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Alberto Bartali Galatasaray'da

G.Saraydan sürpriz transfer! Kampa katıldı...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 Giriş Tarihi: 05.01.2019

'da 'in talimatı ile sürpriz bir transfer geldi. Sarı-Kırmızılı takım İtalyan kondisyoner 'yi kadrosuna dahil etti.

İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'yi kadrosuna kattı. 'in talimatı ile göreve getirilen Bartalli Sarı-Kırmızılı takımın kadrosunda da yer aldı.

Sezonun ilk yarısında yaşanan adale sakatlıklarının tekrarlanmaması için Fatih Terim'in böyle bir karar aldı.

55 yaşındaki İtalyan atletizm ve kondisyon antrenörü Bartalli daha önce Livorno, , , Nice, Catania, Zenit ve Sampdoria kulüplerinde çalıştı.

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