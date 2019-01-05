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Alberto Bartali Galatasaray'da
Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 Giriş Tarihi: 05.01.2019
Galatasaray'da Fatih Terim'in talimatı ile sürpriz bir transfer geldi. Sarı-Kırmızılı takım İtalyan kondisyoner Alberto Bartalli'yi kadrosuna dahil etti.
Galatasaray İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'yi kadrosuna kattı. Fatih Terim'in talimatı ile göreve getirilen Bartalli Sarı-Kırmızılı takımın Antalya kadrosunda da yer aldı.
Sezonun ilk yarısında yaşanan adale sakatlıklarının tekrarlanmaması için Fatih Terim'in böyle bir karar aldı.
55 yaşındaki İtalyan atletizm ve kondisyon antrenörü Bartalli daha önce Livorno, Fiorentina, Napoli, Nice, Catania, Zenit ve Sampdoria kulüplerinde çalıştı.
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