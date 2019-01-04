04 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

Linnes zammı kaptı

Linnes zammı kaptı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.01.2019

yıldızın 950 bin olan maaşı, 1.5 milyon Euro’ya çıkacak. 3.5 yıllık imza atılacak

Bir yandan iç transfer görüşmelerini de sürdüren 'da Martin Linnes'in resmi imzası bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar 3.5 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı yıldıza yüzde 50 yapacak. Alınan bilgilere göre Linnes'in 950 bin olan garanti ücreti 1.5 milyon Euro'ya çıkarılacak. Linnes özellikle son 1 yıldaki performansıyla büyük alkış topladı

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