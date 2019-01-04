04 Ocak 2019, Cuma
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Linnes zammı kaptı
Giriş Tarihi: 03.01.2019
Norveçli yıldızın 950 bin Euro olan maaşı, 1.5 milyon Euro’ya çıkacak. 3.5 yıllık imza atılacak
Bir yandan iç transfer görüşmelerini de sürdüren Galatasaray'da Martin Linnes'in resmi imzası bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar 3.5 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı Norveçli yıldıza yüzde 50 zam yapacak. Alınan bilgilere göre Linnes'in 950 bin Euro olan garanti ücreti 1.5 milyon Euro'ya çıkarılacak. Linnes özellikle son 1 yıldaki performansıyla büyük alkış topladı
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