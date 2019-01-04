04 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

Quaresma: Takım bulursam giderim

Takım bulursam giderim
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.01.2019

’ın yıldızı Quaresma yönetime, “Takım bulu-r sam giderim” mesajını verdi. Yönetim Q7 için arayışlara başladı

'ta kampının kadrosuna son anda dahil edilen Quaresma'nın kampa gitmeden önce yönetimle görüştüğü ortaya çıktı. yıldızın, "İzniniz olursa beni kampa götürmeyin. görüşmesi yapayım. Eğer takım bulursam giderim. Olmazsa devam ederim" dediği öğrenildi. Ancak 'in bunu kabul etmediği ve takıma katılmasını istediği belirlendi. 35 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Porto ile birlikte ve Arap takımlarından gelen teklifleri incelediği öne sürüldü. Yönetim yıldız oyuncu için yapılan teklifleri değerlendirecek.

Quaresma ile ipler kopacak

Antalya kampına getirilen Quaresma'ya kulüp arayan yöneticiler gelen teklifleri değerlendirip bu oyuncu için son kararını verecek.

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