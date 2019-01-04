Quaresma: Takım bulursam giderim
Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Quaresma yönetime, “Takım bulu-r sam giderim” mesajını verdi. Yönetim Q7 için arayışlara başladı
Beşiktaş'ta Antalya kampının kadrosuna son anda dahil edilen Quaresma'nın kampa gitmeden önce yönetimle görüştüğü ortaya çıktı. Portekizli yıldızın, "İzniniz olursa beni kampa götürmeyin. Transfer görüşmesi yapayım. Eğer takım bulursam giderim. Olmazsa devam ederim" dediği öğrenildi. Ancak Şenol Güneş'in bunu kabul etmediği ve takıma katılmasını istediği belirlendi. 35 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Porto ile birlikte Çin ve Arap takımlarından gelen teklifleri incelediği öne sürüldü. Yönetim yıldız oyuncu için yapılan teklifleri değerlendirecek.
Quaresma ile ipler kopacak
Antalya kampına getirilen Quaresma'ya kulüp arayan yöneticiler gelen teklifleri değerlendirip bu oyuncu için son kararını verecek.
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