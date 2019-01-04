04 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

Şimdi gözler uçaklarda

Şimdi gözler uçaklarda
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.01.2019

Florya’da dün ile bir araya gelen iki yıldızın G.Saray macerası sonlandı Görüşmeden sonuç alamayan ve , tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaştı Ara transferde takviye yapacak olan sarıkırmızılılarda artık inişe geçecek uçaklar için bekleyiş başladı

Florya'da dün gerçekleştirilen dev zirvede flaş gelişmeler yaşandı. Galatasaray Teknik Direktörü ile bir araya gelen ve 'a af çıkmadı. Tecrübeli hocanın kendilerinden kulüp bulmalarını istediği iki futbolcu da tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaşıp, sarı-kırmızılı kulüpteki kariyerlerini noktaladı. MR'ı temiz çıkmasına rağmen geçtiğimiz ekim ayında Porto ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sahaya çıkmayan Eren, takımın tek forveti olması nedeniyle kadroda tutulmuştu.

TERİM'İN TAVRI NETTİ

Serdar Aziz de ilk yarının son haftasındaki karşılaşmasında rahatsızlığı nedeniyle oynamamış ancak bir gün sonra tatil için eşiyle Maldivler'e gitmişti. Ara dönemi öncesi kadro dışı bırakılan bu oyuncularla yola devam etmeme kararı alan Fatih Terim, bu durumu yönetim kuruluna da rapor etti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Eren'in 'den teklifler aldığı belirtilirken, mayıs 2020'de mukavelesi sona erecek Serdar Aziz'e ise ve Avrupa'dan teklifler olduğu iddia ediliyor.FLORYA'DA dün gerçekleştirilen dev zirvede flaş gelişmeler yaşandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a af çıkmadı. Tecrübeli hocanın kendilerinden kulüp bulmalarını istediği iki futbolcu da tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaşıp, sarı-kırmızılı kulüpteki kariyerlerini noktaladı. MR'ı temiz çıkmasına rağmen geçtiğimiz ekim ayında Porto ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sahaya çıkmayan Eren, takımın tek forveti olması nedeniyle kadroda tutulmuştu.

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