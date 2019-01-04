Alan boşa çıktı

Çin takımı Brezilyalı yıldızı gözden çıkardı. Malcom'a talip oldu.

Sarı-kırmızılı takıma bir süredir gündeminde olan Alan Carvalho'yla ilgili müjdeli bir haber geldi. Sözleşmesinin sonuna gelen Brezilyalı yıldız ile yeni anlaşma imzalamama kararı alan Çim temsilcisi Guangzhou Evergrande takımı yerine golcü bakmaya başladı. Guangzhou'nun ilk hedefinin Barcelona'da forma giyen Malcom olduğu belirtildi. Çinliler, Malcom'ın transferi için Barcelona ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Fabio Cannavaro'nun bu transferi çok istediği belirtildi. Çin kulübünün bu transferde Everton ile yarıştığı belirtildi.