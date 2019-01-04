04 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

Alan boşa çıktı

Alan boşa çıktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.01.2019

takımı yıldızı gözden çıkardı. 'a talip oldu.

Sarı-kırmızılı takıma bir süredir gündeminde olan Alan Carvalho'yla ilgili müjdeli bir haber geldi. Sözleşmesinin sonuna gelen yıldız ile yeni anlaşma imzalamama kararı alan Çim temsilcisi Guangzhou Evergrande takımı yerine golcü bakmaya başladı. Guangzhou'nun ilk hedefinin 'da forma giyen olduğu belirtildi. Çinliler, Malcom'ın transferi için Barcelona ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Fabio Cannavaro'nun bu transferi çok istediği belirtildi. kulübünün bu transferde Everton ile yarıştığı belirtildi.

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