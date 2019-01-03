03 Ocak 2019, Perşembe
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Rodrigues’in yerine Zeneli
Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 Giriş Tarihi: 03.01.2019
Rodrigues’i Al İttihad’a satan Galatasaray, Kosavalı kanat oyuncusu Zeneli'yi gündemine aldı.
Rodrigues'i Al İttihad'a satan sarı kırmızlı ekip Heerenveen forması giyen Arber Zeneli gündemi aldı.
Hollanda ekibiyle yarım sezon sözleşmesi kalan 23 yaşındaki Kosovalı futbolcu, ligde çıktığı 16 maçta 3 gol 10 asistle oynadı.
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