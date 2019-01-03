03 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Rodrigues’in yerine Zeneli

Rodrigues’in yerine o isim geliyor!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 Giriş Tarihi: 03.01.2019

Rodrigues’i Al İttihad’a satan , Kosavalı kanat oyuncusu Zeneli'yi gündemine aldı.

Rodrigues'i Al İttihad'a satan sarı kırmızlı ekip Heerenveen forması giyen Arber Zeneli gündemi aldı.

ekibiyle yarım sezon sözleşmesi kalan 23 yaşındaki Kosovalı futbolcu, ligde çıktığı 16 maçta 3 gol 10 asistle oynadı.

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