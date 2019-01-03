03 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan Rodrigues için KAP açıklaması geldi

Galatasaray yıldız ismi KAPa bildirdi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 Giriş Tarihi: 03.01.2019

, için ile resmi görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

, 'in transferi için ile resmi görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;

"Galatasaray Sportif A.Ş., futbolcu Garry Rodrigues'in transferi için Al Ittihad Football Club ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Garry Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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