Galatasaray'dan Rodrigues için KAP açıklaması geldi
Galatasaray, Garry Rodrigues için Al Ittihad ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Garry Rodrigues'in transferi için Al Ittihad ile resmi görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;
"Galatasaray Sportif A.Ş., futbolcu Garry Rodrigues'in transferi için Al Ittihad Football Club ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Garry Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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