Monaco Belhandanın peşinde

Monaco Belhanda'nın peşinde
Cezasının sona ermesinin ardından sahalara hızlı bir dönüş yapan Faslı yıldız ile prensipte anlaşan Fransızlar, şimdi de Galatasaray’ı ikna etmeye çalışıyor
Oynadığı maçlarda yokluğu fazlasıyla hissedilen Younes Belhanda, Fransa yolcusu... Fransa'nın önde gelen sitelerinden Le10sport, kadrosunu Fabregas ile güçlendirmek isteyen ve ikinci yarıda Fransa Ligi'ndeki bulunduğu kötü konumdan çıkmak isteyen Monaco'nun Belhanda ile de ilgilendiği duyurdu. Ayrıca oyuncu ile anlaşma sağlandığı da ifade edildi.
KATARLILAR DA İSTİYOR
Monaco'nun Galatasaray ile pazarlık halinde olduğu ve 5 milyon euro'nun üzerine çıkması halinde transferin biteceği belirtildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Belhanda için Katar iddiası da dile getirilmişti. İsmi açıklanmayan Katar kulübünün, 28 yaşındaki futbolcuyu, transfer etmek için Galatasaray'la görüştüğü ancak sonuç alınamadığı vurgulanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!