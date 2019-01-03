03 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Monaco Belhanda'nın peşinde

Monaco Belhandanın peşinde
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.01.2019

Cezasının sona ermesinin ardından sahalara hızlı bir dönüş yapan Faslı yıldız ile prensipte anlaşan Fransızlar, şimdi de ’ı ikna etmeye çalışıyor

Oynadığı maçlarda yokluğu fazlasıyla hissedilen Younes , yolcusu... Fransa'nın önde gelen sitelerinden Le10sport, kadrosunu Fabregas ile güçlendirmek isteyen ve ikinci yarıda Fransa Ligi'ndeki bulunduğu kötü konumdan çıkmak isteyen Monaco'nun Belhanda ile de ilgilendiği duyurdu. Ayrıca oyuncu ile anlaşma sağlandığı da ifade edildi.

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Monaco'nun ile pazarlık halinde olduğu ve 5 milyon euro'nun üzerine çıkması halinde transferin biteceği belirtildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Belhanda için iddiası da dile getirilmişti. İsmi açıklanmayan Katar kulübünün, 28 yaşındaki futbolcuyu, etmek için Galatasaray'la görüştüğü ancak sonuç alınamadığı vurgulanmıştı.

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