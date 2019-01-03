Monaco Belhandanın peşinde

Cezasının sona ermesinin ardından sahalara hızlı bir dönüş yapan Faslı yıldız ile prensipte anlaşan Fransızlar, şimdi de Galatasaray’ı ikna etmeye çalışıyor

Oynadığı maçlarda yokluğu fazlasıyla hissedilen Younes Belhanda, Fransa yolcusu... Fransa'nın önde gelen sitelerinden Le10sport, kadrosunu Fabregas ile güçlendirmek isteyen ve ikinci yarıda Fransa Ligi'ndeki bulunduğu kötü konumdan çıkmak isteyen Monaco'nun Belhanda ile de ilgilendiği duyurdu. Ayrıca oyuncu ile anlaşma sağlandığı da ifade edildi.



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Monaco'nun Galatasaray ile pazarlık halinde olduğu ve 5 milyon euro'nun üzerine çıkması halinde transferin biteceği belirtildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Belhanda için Katar iddiası da dile getirilmişti. İsmi açıklanmayan Katar kulübünün, 28 yaşındaki futbolcuyu, transfer etmek için Galatasaray'la görüştüğü ancak sonuç alınamadığı vurgulanmıştı.