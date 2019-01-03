Gabigol Cimbom’a

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray İnter'in Brezilyalı golcüsü Gabigol'ü listeye aldı.

Birçok forvet ile anılan Galatasaray'ın gündeme son olarak İnter'in 22 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Gabriel Barbosa geldi. İtalyan basını, Miranda ile için İnter ile görüşen sarıkırmızılıların Gabigol için de bilgi aldığını yazdı. GEÇEN yıl eski kulübü Santos'ta kiralık forma giyen forvet ve forvet arkasında görev yapan 21 yaşındaki oyuncunun, kariyerineBrezilya'da devam etmek istediği ve Flamengo ile yakın temas halinde olduğu iletildi.



YILDIZLARINI DEVREYE SOKTU



Taffarel ve takımdaki Brezilyalı yıldızlarını devreye sokan Galatasaray, Flamengo seçeneğine rağmen Gabigol'un transferini bitirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, genç yıldızı öncelikle kiralamayı planlıyor



SMOLOV DA MASADA



Forvet listesine geniş tutan Galatasaray'da, Fedor Smolov ismi üzerinde de çalışılması kararı alındı. 9 milyon euro'ya Lokomotiv'e giden fakat beklentilerin uzağında kalan Rus golcü için seçenekler gözden geçirildi. Yönetim, Lokomotiv'in Avrupa'nın dışında kalmasını değerlendirmek istiyor.