03 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Gabigol Cimbom’a

Gabigol Cimbom’a
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.01.2019

Golcü arayışlarını sürdüren İnter'in golcüsü Gabigol'ü listeye aldı.

Birçok forvet ile anılan 'ın gündeme son olarak İnter'in 22 yaşındaki golcüsü Gabriel Barbosa geldi. İtalyan basını, Miranda ile için İnter ile görüşen sarıkırmızılıların Gabigol için de bilgi aldığını yazdı. GEÇEN yıl eski kulübü Santos'ta kiralık forma giyen forvet ve forvet arkasında görev yapan 21 yaşındaki oyuncunun, kariyerineBrezilya'da devam etmek istediği ve ile yakın temas halinde olduğu iletildi.

YILDIZLARINI DEVREYE SOKTU

Taffarel ve takımdaki Brezilyalı yıldızlarını devreye sokan Galatasaray, Flamengo seçeneğine rağmen Gabigol'un transferini bitirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, genç yıldızı öncelikle kiralamayı planlıyor

SMOLOV DA MASADA

Forvet listesine geniş tutan Galatasaray'da, Fedor Smolov ismi üzerinde de çalışılması kararı alındı. 9 milyon euro'ya 'e giden fakat beklentilerin uzağında kalan Rus golcü için seçenekler gözden geçirildi. Yönetim, Lokomotiv'in Avrupa'nın dışında kalmasını değerlendirmek istiyor.

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