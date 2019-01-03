03 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Garry Rodrigues Al Ittihad'da!

G.Sarayda transfer bitti! 4.5 yıllık imza...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 Giriş Tarihi: 03.01.2019

'ın yıldız futbolcusu , ekibi ile anlaştı. Yeşil Burun Adalı oyuncu 4.5 yıllık sözleşmeye imza atacak ve senelik 5 milyon euro ücret alacak.

'ın yıldız futbolcusu , Al İttihad ile transfer görüşmeleri yapmak için 'a yola çıktı. Rodrigues, 8,5 milyon euro karşılığında 4,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues Al İttihad'da! Yıldız futbolcu 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmak için Suudi Arabistan'a gitti. Suudi Arabistan ekibinin, 8 milyon Euro olarak yaptığı teklife, Galatasaray 10 milyon Euro'luk taleple karşılık verirken iki kulüp de pazarlıklar neticesinde transfer 8,5 milyon euro karşılığında gerçekleşti.

YILLIK 5 MİLYON EURO KAZANACAK

Galatasaray'dan sezon başında aldığı zam ile yıllık 1.8 milyon Euro (11 milyon TL) alan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan ekibinden senelik tam 5 milyon Euro kazanacak.

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