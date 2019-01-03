Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile anlaştı. Yeşil Burun Adalı oyuncu 4.5 yıllık sözleşmeye imza atacak ve senelik 5 milyon euro ücret alacak.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, Al İttihad ile transfer görüşmeleri yapmak için Suudi Arabistan'a yola çıktı. Rodrigues, 8,5 milyon euro karşılığında 4,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues Al İttihad'da! Yıldız futbolcu 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmak için Suudi Arabistan'a gitti. Suudi Arabistan ekibinin, 8 milyon Euro olarak yaptığı teklife, Galatasaray 10 milyon Euro'luk taleple karşılık verirken iki kulüp de pazarlıklar neticesinde transfer 8,5 milyon euro karşılığında gerçekleşti.

YILLIK 5 MİLYON EURO KAZANACAK



Galatasaray'dan sezon başında aldığı zam ile yıllık 1.8 milyon Euro (11 milyon TL) alan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan ekibinden senelik tam 5 milyon Euro kazanacak.