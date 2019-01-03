03 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Ozan Kabak sezon sonuna kadar Galatasaray'da

Ozan Kabak için karar verildi!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 Giriş Tarihi: 03.01.2019

, ile bir araya geldi. Toplantıda Ozan Kabak'ın sezon sonuna kadar sarı kırmızılı ekipte forma giymesine karar verildi.

'da için son karar verildi! Ozan Kabak'ın 'le yaptığı görüşmenin ardından; genç oyuncunun sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalması yönünde karar çıktı.

Ozan Kabak, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Serbest kalma maddesi ödenip, başka takıma takıma mı gidecek? İşte Galatasaray'da Ozan Kabak'la ilgili son karar...

beIN SPORTS'un haberine göre Galatasaray Fatih Terim, Ozan Kabak ile bir araya geldi. Yapılan oplantıda Ozan Kabak'ın sezon sonuna kadar Galatasaray'da forma giymesine karar verildi.

Galatasaray'da Serdar Aziz ligin ikinci yarısında kadroda düşünülmüyor. Ayrıca iyi bir teklif gelmesi halinde Maicon'la da yollar ayrılabilir. Bu yüzden Fatih Terim'in Ozan Kabak'ı takımda tutacağı belirtildi.

Ozan Kabak'ın yaptığı paylaşım;

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