02 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Serdar Aziz için kritik saatler

Serdar Aziz için kritik saatler
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

teknik direktörü , Milli futbolcu ile bugün 17.30'da görüşecek.

'da 'in geleceği netlik kazanıyor. Galatasaray teknik direktörü , Milli futbolcu Serdar Aziz ile bugün 17.30'da özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Serdar Aziz, Galatasaray'ın ligde son oynadığı Demir Grup Sivasspor maçında rahatsızlığı nedeniyle forma giymemişti.

Daha sonra devre arası izni nedeniyle tatile giden ve Maldivler'den fotoğraf paylaşan Serdar Aziz sarı kırmızılı taraftarların tepkisini toplamış, yönetim de kendisine kulüp bulmasını isteyerek milli futbolcu ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Tatilini yarıda kesen ve İstanbul'a dönen Serdar Aziz bugün saat 17.30'da teknik direktör Fatih Terim ile görüşecek.

Görüşmede Terim'den özür dileyerek takımda kalmak istediğini belirtecek olan 28 yaşındaki oyuncunun kariyerine sarı kırmızılılar'da devam etmesi kararının çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.

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