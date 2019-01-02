02 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray topbaşı yapıyor

Galatasaray topbaşı yapıyor
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

Son şampiyon , 2018-2019 sezonunun hazırlıkları için bugün 'nde toplanacak.

Ligin ilk yarısını evinde Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek 29 puanla 5'inci sırada tamamlayıp lider 'le arasındaki puan farkını 6'ya indiren Sarı-kırmızılılar, ikinci devreye umutlu başlıyor.

5 Ocak'a kadar hazırlıklarını 'da sürdürecek olan , daha sonra 'da kampa girecek. tarihine kadar burada kamp yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, 'ta Alman ekibi Leipzig ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak.

SERDAR AZİZ VE EREN DERDİYOK'UN DURUMU NETLEŞECEK

Sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan ve 'un da durumlarının netleşmesi bekleniyor. Teknik direktör 'in raporu doğrultusunda iki futbolcunun devre arası kamp kadrosuna alınmayacağı belirtilmişti. Ancak kulüp bulması istenen Serdar Aziz'in, Terim'le yapacağı görüşmenin ardından takımda kalma ihtimali de bulunuyor.

TRANSFERDE HEDEF 2 FORVET, 1 STOPER

Sarı-Kırmızılılar, ocak ayı döneminde kadrosuna yapacağı takviye için de çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray'in hedefinde 2 forvet ve 1 stoper transferi yer alıyor. Sarı-kırmızılılar santrfor transferi için ise rotayı 'e çevirdi. 'da forma giyen eski Beşiktaşlı ile yine Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'de oynayan Alan'ın adı sık sık Galatasaray'la anılıyor. Stoperde ise takımdan ayrılma ihtimalleri bulunan Ozan Kabak, Maicon ve Serdar'ın durumuna göre hareket edilecek. Bu bölgeye alınması düşünülen isimlerin başında Lazio'dan Luiz Felipe ile Inter'den Miranda geliyor.

KAMP PROGRAMI

Galatasaray sezonun hazırlıklarına bugün 'nde başlayacak. 5 Ocak'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan Sarı-kırmızılılar, daha sonra Antalya'da kampa girecek. 11 Ocak tarihine kadar burada kamp yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, 12 Ocak'ta Alman ekibi Leipzig ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak.

Belhanda'ya Avrupa'dan iki talip! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaraydan golcü bombası! İngilizler duyurdu Galatasaray'dan golcü bombası! İngilizler duyurdu
Belhandaya Avrupadan iki talip! İşte G.Sarayın istediği bonservis Belhanda'ya Avrupa'dan iki talip! İşte G.Saray'ın istediği bonservis
Rıdvan Dilmenden flaş takas açıklaması! Rıdvan Dilmen'den flaş takas açıklaması!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör