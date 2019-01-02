02 Ocak 2019, Çarşamba
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Adım adım Cimbom’a geliyor
Giriş Tarihi: 01.01.2019
Taffarel, Brezilyalı stoperi ikna etti; imzalar çok yakın
Galatasaray yönetimi, İnter'in Brezilyalı stoperi Miranda için hedefe adım adım ilerliyor. 34 yaşındaki tecrübeli stoperi, Taffarel ikna ederken daha önce futbolcuya takip olan Flamengo'nun bu transferden vazgeçmesi sarı-kırmızlıların elini güçlendirdi. İnter, yedek kalmak istemediğini ileten ve ayrılığı kafasına koyan Miranda'nın yerine Cahill'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
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