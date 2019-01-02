Adım adım Cimbom’a geliyor

Taffarel, Brezilyalı stoperi ikna etti; imzalar çok yakın

Galatasaray yönetimi, İnter'in Brezilyalı stoperi Miranda için hedefe adım adım ilerliyor. 34 yaşındaki tecrübeli stoperi, Taffarel ikna ederken daha önce futbolcuya takip olan Flamengo'nun bu transferden vazgeçmesi sarı-kırmızlıların elini güçlendirdi. İnter, yedek kalmak istemediğini ileten ve ayrılığı kafasına koyan Miranda'nın yerine Cahill'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.