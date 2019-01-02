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Fatih Terim Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile görüşecek
Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 Giriş Tarihi: 01.01.2019
Fatih Terim’in bugün Eren ve Serdar’la görüşüp kesin kararınıe vrmesi bekleniyor. Tecrübeli hoca, Ozan’ın sözleşme sorununa da el atcaak
Son günlerde birçok spekülasyonla sarsılan Galatasaray'da gözler Florya'ya çevrilmiş durumda... Teknik direktör Fatih Terim'in gözden çıkarılan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Yapılacak görüşmelerin ardından iki yıldızın kaderi de büyük oranda netleşecek. Tecrübeli hocanın ayrıca sözleşmesi nedeniyle yönetimle karşı karşıya gelen Ozan Kabak'la da özel bir görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında.
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