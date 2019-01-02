02 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Fatih Terim Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile görüşecek

Florya’da kritik gün
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 Giriş Tarihi: 01.01.2019

’in bugün Eren ve Serdar’la görüşüp kesin kararınıe vrmesi bekleniyor. Tecrübeli hoca, Ozan’ın sözleşme sorununa da el atcaak

Son günlerde birçok spekülasyonla sarsılan 'da gözler 'ya çevrilmiş durumda... Teknik direktör 'in gözden çıkarılan ve 'la bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Yapılacak görüşmelerin ardından iki yıldızın kaderi de büyük oranda netleşecek. Tecrübeli hocanın ayrıca sözleşmesi nedeniyle yönetimle karşı karşıya gelen Ozan Kabak'la da özel bir görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında.

Fatih Terim ve Serdar Aziz bir araya geliyor

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