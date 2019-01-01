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Galatasaray'dan Luiz Felipe için Çizme’ye çıkarma
Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 Giriş Tarihi: 31.12.2018
G.Saray Yönetimi, Lazio’nun 21 yaşındaki stoperi Luiz Felipe’yi kiralamak için İtalya sefe-ri ne çıkacak. Yönetim bu transferde kararlı
Aslan savunmasını güçlendirmek için harekete geçti... Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen Brezilyalı stoper Luiz Felipe'yi kiralamakta kararlı. Yönetimin bu hafta içinde İtalya'ya giderek Lazio'yu yetkililerle masaya oturması bekleniyor. 21 yaşındaki oyuncuyu Teknik Direktör Fatih Terim'in çok istediği biliniyor. Felipe güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkat çeken bir savunmacı.
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