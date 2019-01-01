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GALATASARAY

Galatasaray'dan Luiz Felipe için Çizme’ye çıkarma

Luiz Felipe için Çizme’ye çıkarma
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 Giriş Tarihi: 31.12.2018

G.Saray Yönetimi, Lazio’nun 21 yaşındaki stoperi ’yi kiralamak için sefe-ri ne çıkacak. bu transferde kararlı

Aslan savunmasını güçlendirmek için harekete geçti... Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen Brezilyalı stoper 'yi kiralamakta kararlı. Yönetimin bu hafta içinde 'ya giderek Lazio'yu yetkililerle masaya oturması bekleniyor. 21 yaşındaki oyuncuyu 'in çok istediği biliniyor. Felipe güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkat çeken bir savunmacı.

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