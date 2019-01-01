Galatasarayda Miranda harekatı

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KİRALIK FORMÜLÜ
Galatasaray'da Miranda harekatı
Giriş Tarihi: 31.12.2018
Miranda için müjdeyi Taffarel verdi, Nagatomo gibi gelecek
Ara transfer dönemine hareketli giren Galatasaray'da savunma hattı da elden geçecek. Serdar Aziz ile büyük ölçüde yollarını ayıracak olan Cimbom, Maicon'u da satacak. Sarı-kırmızılı ekipte gündeme gelen ilk isim İnter'de forma giyen Miranda... Taffarel'in Brezilyalı yıldız ile yeni yıl tatilinde bir araya geldiği ve 'Galatasaray'a gelme' sözü aldığı belirtiliyor
KİRALIK FORMÜLÜ
İnter ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Miranda, tıpkı Nagatomo gibi kadroya katılacak. Öncelikle kiralanacak ve başarılı olursa bonservisi alınacak.
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