01 Ocak 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Miranda harekatı

Galatasarayda Miranda harekatı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.12.2018

için müjdeyi verdi, gibi gelecek

Ara transfer dönemine hareketli giren 'da savunma hattı da elden geçecek. ile büyük ölçüde yollarını ayıracak olan Cimbom, Maicon'u da satacak. Sarı-kırmızılı ekipte gündeme gelen ilk isim İnter'de forma giyen ... 'in Brezilyalı yıldız ile yeni yıl tatilinde bir araya geldiği ve 'Galatasaray'a gelme' sözü aldığı belirtiliyor

KİRALIK FORMÜLÜ

İnter ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Miranda, tıpkı gibi kadroya katılacak. Öncelikle kiralanacak ve başarılı olursa bonservisi alınacak.

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