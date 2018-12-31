31 Aralık 2018, Pazartesi

GALATASARAY

Sneijder'den Galatasaray'a mesaj

Sneijderden Galatasaraya mesaj
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 Giriş Tarihi: 30.12.2018

2013-2017 yılları arasında forması giyen Hollandalı futbolcu Wesley , eski kulübüne mesaj gönderdi.

Galatasaraylı taraftarların takımda görmeyi çok istediği cephesinden de olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor. Yıldızın menajeri Albers yaptığı açıklamada, "Sneijder, 'la yeniden masaya oturmaya hazır" dedi.
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