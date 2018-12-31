Sneijderden Galatasaraya mesaj

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Sneijder'den Galatasaray'a mesaj
Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 Giriş Tarihi: 30.12.2018
2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, eski kulübüne mesaj gönderdi.
Galatasaraylı taraftarların takımda görmeyi çok istediği Sneijder cephesinden de olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor. Yıldızın menajeri Albers yaptığı açıklamada, "Sneijder, Galatasaray'la yeniden masaya oturmaya hazır" dedi.
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