31 Aralık 2018, Pazartesi

GALATASARAY

Serdar Aziz: Fatih Terim'le konuşmadan gitmem

Fatih Terimle konuşmadan gitmem
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.12.2018

'da teknik direktör ’in kararıyla satış listesine konulan , deneyimli çalıştırıcının ABD’den dönmesini bekliyor.

Son Sivas maçına çıkmayan ardından Maldivler'den fotoğraf paylaştığı için sıkıntıya düşen tecrübeli stoper, 'in tepkisini çekmişti. Terim, torununu görmek için ABD'ye giderken, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Serdar'ın menajeri Haluk Canatar'ı çağırarak "Kulüp bulun" demişti. Ancak 28 yaşındaki oyuncu "Bilmeden bir hata yaptıysam Fatih Terim'den özür dilerim. Onunla görüşmeden gitmem" diye konuştu.

MENAJERİ ÇALIŞIYOR

, Fatih Terim'in ABD'den dönüşünü beklerken menajeri Haluk Canatar ise takım arayışlarını sürdürüyor. Canatar'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş ile dirsek temasında olduğu öğrenildi. Ayrıca oyuncuya Rusya'dan da teklifler var. Serdar Aziz, menajeri Canatar ile oturup son kararını verecek.

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