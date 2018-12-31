Serdar Aziz: Fatih Terim'le konuşmadan gitmem
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim’in kararıyla satış listesine konulan Serdar Aziz, deneyimli çalıştırıcının ABD’den dönmesini bekliyor.
Son Sivas maçına çıkmayan ardından Maldivler'den fotoğraf paylaştığı için sıkıntıya düşen tecrübeli stoper, Fatih Terim'in tepkisini çekmişti. Terim, torununu görmek için ABD'ye giderken, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Serdar'ın menajeri Haluk Canatar'ı çağırarak "Kulüp bulun" demişti. Ancak 28 yaşındaki oyuncu "Bilmeden bir hata yaptıysam Fatih Terim'den özür dilerim. Onunla görüşmeden gitmem" diye konuştu.
MENAJERİ ÇALIŞIYOR
Serdar Aziz, Fatih Terim'in ABD'den dönüşünü beklerken menajeri Haluk Canatar ise takım arayışlarını sürdürüyor. Canatar'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş ile dirsek temasında olduğu öğrenildi. Ayrıca oyuncuya Rusya'dan da teklifler var. Serdar Aziz, menajeri Canatar ile oturup son kararını verecek.
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