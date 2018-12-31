Ya Adnan ya Izaguirre

Süper Lig'de 2. yarıda üst sıralara oynamayı hedefleyen Göztepe, sol bek arayışlarında aday sayısını ikiye düşürdü. Hollanda devi PSV Eindhoven'de oynayan Aziz Behich'in transferi, FIFA kuralları gereği bir futbolcu bir sezonda 2'den fazla takımda oynayamaz maddesi nedeniyle suya düştü. Bu gelişmeler üzerine sarı-kırmızılılar, listesinde yer alan diğer sol bekler Udinese'den Ali Adnan ve Celtic'den Emilio Izaguirre ile temaslarına hız verdi. Bu iki oyuncudan birisi transfer edilecek.

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