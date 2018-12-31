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Ya Adnan ya Izaguirre
Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 Giriş Tarihi: 30.12.2018
Göztepe transferi FIFA'ya takılan Aziz Behich'in yerine Ali Adnan ve Izaguirre'ye döndü.
Süper Lig'de 2. yarıda üst sıralara oynamayı hedefleyen Göztepe, sol bek arayışlarında aday sayısını ikiye düşürdü. Hollanda devi PSV Eindhoven'de oynayan Aziz Behich'in transferi, FIFA kuralları gereği bir futbolcu bir sezonda 2'den fazla takımda oynayamaz maddesi nedeniyle suya düştü. Bu gelişmeler üzerine sarı-kırmızılılar, listesinde yer alan diğer sol bekler Udinese'den Ali Adnan ve Celtic'den Emilio Izaguirre ile temaslarına hız verdi. Bu iki oyuncudan birisi transfer edilecek.
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