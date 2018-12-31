31 Aralık 2018, Pazartesi

GALATASARAY

Ya Adnan ya Izaguirre

Ya Adnan ya Izaguirre
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 Giriş Tarihi: 30.12.2018

transferi 'ya takılan 'in yerine ve Izaguirre'ye döndü.

'de 2. yarıda üst sıralara oynamayı hedefleyen , sol bek arayışlarında aday sayısını ikiye düşürdü. devi PSV Eindhoven'de oynayan 'in transferi, kuralları gereği bir futbolcu bir sezonda 2'den fazla takımda oynayamaz maddesi nedeniyle suya düştü. Bu gelişmeler üzerine sarı-kırmızılılar, listesinde yer alan diğer sol bekler Udinese'den ve Celtic'den Emilio Izaguirre ile temaslarına hız verdi. Bu iki oyuncudan birisi edilecek.

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