Ali Fatinoğlu çok kızgın

Disipline verilen Ali Fatinoğlu “Konuşmamı engellemek için böyle yaptılar. Galatasaray tarihine kara leke sürdüler” dedi

Galatasaray Kulübü'nde Disiplin Kurulu'na sevk edilen üyeler arasında yer alan Ali Fatinoğlu, bu karara şiddetli şekilde tepki göstermeye devam ediyor. Fatinoğlu, olası seçimlerde aday olmaması için yönetimin böyle bir karar aldırdığını savundu. Fatinoğlu "Galatasaray tarihinde kara bir leke. Yönetimi eleştiremezsin. Parmağımı sallar, seni duruşma salonunun kapısında bekletirim. Böyle bir zihniyet var şu an. Amaç 31 Mart'taki genel kurulda konuşmamı engellemek. Çünkü hesaplar rezalet. Açıklamamı istemiyorlar" dedi.