31 Aralık 2018, Pazartesi

GALATASARAY

Ali Fatinoğlu çok kızgın

Fatinoğlu çok kızgın
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.12.2018

Disipline verilen “Konuşmamı engellemek için böyle yaptılar. tarihine kara leke sürdüler” dedi

Galatasaray Kulübü'nde Disiplin Kurulu'na sevk edilen üyeler arasında yer alan , bu karara şiddetli şekilde tepki göstermeye devam ediyor. Fatinoğlu, olası seçimlerde aday olmaması için yönetimin böyle bir karar aldırdığını savundu. Fatinoğlu " tarihinde kara bir leke. Yönetimi eleştiremezsin. Parmağımı sallar, seni duruşma salonunun kapısında bekletirim. Böyle bir zihniyet var şu an. Amaç 31 Mart'taki genel kurulda konuşmamı engellemek. Çünkü hesaplar rezalet. Açıklamamı istemiyorlar" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Rodrigues için yeni talip! Teklif artırdılar Rodrigues için yeni talip! Teklif artırdılar
Fatih Terimin hayalindeki 2019 model Galatasaray! Fatih Terim'in hayalindeki 2019 model Galatasaray!
Hakan Çalhanoğlu: G.Saray’da oynamak isterim Hakan Çalhanoğlu: "G.Saray’da oynamak isterim"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör