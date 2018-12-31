31 Aralık 2018, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray 2018 yılına damga vurdu

Galatasaray 2018 yılına damga vurdu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.12.2018

için 2018 keyifli geçti. Sarı-kırmızılılar, ’de 21. kez şampiyonluğa ulaşırken, de 29 golle, Alex de Souza’nın rekorunu tarihe gömdü

Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, 2018 yılını keyifli kapatıyor. Cimbom geride bıraktığımız yılda bir kez daha mutlu sona ulaştı. Başkanlıkta ve teknik direktörlükte İgor Tudor ile başladığı sezonda ile ikilisiyle yola devam eden tarihindeki 21. şampiyonuluğu kazandı. Birçok kritik virajı "İmparator" lakaplı teknik direktörü Fatih Terim'in ustalığıyla rahat şekilde dönen sarı-kırmızılılar sezon sonunda bir kez daha büyük bir sevinç yaşadı.

GOMIS ŞOV YAPTI

Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken de büyük bir onurun sahibi oldu. Fransız yıldız sezonu 29 golle tamamlayarak krallık tacını taktı. Gomis ayrıca, 'nin heykeli dikilen efsane ismi Alex de Souza'yı da gol sayısında solladı. 28 gollü Alex'i geçen 33 yaşındaki yıldız, tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu olmayı başardı. Şampiyonluk görüntüleri yine görülmeye değerdi. Bafetimbi Gomis sezon başında 6 milyon euro karşılığında Al-Hilal takımına satıldı.

MAÇ GİBİ İDMANLAR

Sarı-kırmızılılar, 2018 yılı içinde iki idmanını taraftara açtı. Stadı'ndaki çalışmalara adeta taraftar yağdı. Galatasaray öncelikle geçtiğimiz sezon Fenerbahçe derbisi öncesi idmanı statta yaptı. 28 bin kişi olağanüstü görüntüler oluşturdu. Bu sezon da derbisi öncesi taraftara açık antrenman gerçekleşti. 41 bin kişi ile rekorlar kırıldı.

CENGİZ'DEN 2'DE 2

2018 yılı içinde Galatasaray iki kritik seçime gitti. Mustafa Cengiz her iki seçimde de rakiplerini yenerek başkan seçildi. İlkinde seçim kararı alan Dursun Özbek'i arkasında bıraktı. İkincisinde ise Dursun Özbek ve Ozan Korkut'un listelerini geçti.

EUROCUP'TA TARİHİ ZAFER

Avrupa Fatihi lakaplı kulüp bu unvanını kadınlar basketbolda bir kez daha kupayla taçlandırdı. Galatasaray'ın şubesi Eurocup finalinde 'nın Venezia takımını mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Aslan bu kupayı 2. kez kazandı. Bir defa da Euroleague'i müzesine götürmüştü.


AVRUPA'DA 3. KUPA

Galatasaray Kadın Şubesi, Avrupa'dan 3. kupayı da getirdi. Eurocup'u bu sezonla birlikte ikinci kez kazanan 'Susturmak istiyorlar' sarı-kırmızılıların Euroleague şampiyonluğu da bulunuyor.

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