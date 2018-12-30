30 Aralık 2018, Pazar

GALATASARAY

Nagatomo’da korkutan final senaryosu

Nagatomo’da korkutan final senaryosu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.12.2018

Japon yıldız, ’nda finale kadar giderse ligde 3, kupada 2 maç kaçıracak

Takımın kilit isimlerinden biri olan Yuto Nagatomo'da büyük tehlike kapıda... Tecrübeli yıldız, 'yla 5 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında 'na gidecek. Eğer Japonya turnuvada finale kadar giderse Nagatomo, formasıyla 5 maç kaçırmış olacak. Nagatomo'nun kaçıracağı maçlar , Ankaragücü, Boluspor, ve .

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