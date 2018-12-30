30 Aralık 2018, Pazar
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Nagatomo’da korkutan final senaryosu
Giriş Tarihi: 29.12.2018
Japon yıldız, Asya Kupası’nda finale kadar giderse ligde 3, kupada 2 maç kaçıracak
Takımın kilit isimlerinden biri olan Yuto Nagatomo'da büyük tehlike kapıda... Tecrübeli yıldız, Japonya Milli Takımı'yla 5 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Asya Kupası'na gidecek. Eğer Japonya turnuvada finale kadar giderse Nagatomo, Galatasaray formasıyla 5 maç kaçırmış olacak. Nagatomo'nun kaçıracağı maçlar Boluspor, Ankaragücü, Boluspor, Göztepe ve Alanyaspor.
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