Fener&Cimbom Serdar Aziz için masada

F.Bahçe, Serdar Aziz’e “Bonservis sorununu çöz, gel” derken, Cimbom 28 yaşındak i stoper için 5 milyon Euro talep ediyor

Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Serdar Aziz için Fenerbahçe devreye girdi. F.Bahçe yönetimi dün Serdar'la ve menajeri Haluk Canatar ile görüştü. Görüşmede Fenerbahçe, Serdar'a "Alacaklarına karşılık bonservisini al" teklifinde bulundu. G.Saray da Serdar için kapıyı 5 milyon Euro'dan açtı. F.Bahçe'nin b planı ise Serdar transferini Ozan Tufan'ı takasta kullanarak bitirmek olduğu öğrenildi. Bu durumda Cimbom'un Ozan'ın bonservisine ek olarak 3 milyon Euro daha isteyeceği öne sürüldü.