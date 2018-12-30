30 Aralık 2018, Pazar

GALATASARAY

Fener&Cimbom Serdar Aziz için masada

Fener&Cimbom Serdar Aziz için masada
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.12.2018

F.Bahçe, ’e “Bonservis sorununu çöz, gel” derken, Cimbom 28 yaşındak i stoper için 5 milyon Euro talep ediyor

'ın satış listesine koyduğu için devreye girdi. F.Bahçe yönetimi dün Serdar'la ve menajeri Haluk Canatar ile görüştü. Görüşmede Fenerbahçe, Serdar'a "Alacaklarına karşılık bonservisini al" teklifinde bulundu. G.Saray da Serdar için kapıyı 5 milyon Euro'dan açtı. F.Bahçe'nin b planı ise Serdar transferini 'ı takasta kullanarak bitirmek olduğu öğrenildi. Bu durumda Cimbom'un Ozan'ın bonservisine ek olarak 3 milyon Euro daha isteyeceği öne sürüldü.

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