30 Aralık 2018, Pazar

GALATASARAY

Krize Fatih Terim el koyacak

Krize Fatih Terim el koyacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.12.2018

Şu an ’de tatilde olan ilk iş olarak krizini çözecek... Terim’in genç y-ıl dızı yeni sözleşme için ikna etmesi bekleniyor

'da 'ın geleceği konusunda yaşanan belirsizlik baş ağrıtmaya devam ediyor... Genç yıldız hakkında resmi internet sitesinde yapılan açıklama sonrası gerilim daha da artarken, krize 'in el koyması bekleniyor... Şu an 'de tatilde bulunan tecrübeli teknik adamın bugün 'a döneceği öğrenildi. Terim'in ilk iş olarak Ozan Kabak'la bir araya gelip yaşanan süreci masaya yatıracağı ifade ediliyor. Camia içindeki beklenti, Fatih Terim'in Ozan'ı yeni sözleşme konusunda ikna etmesi.

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