Krize Fatih Terim el koyacak

Şu an ABD’de tatilde olan Fatih Terim ilk iş olarak Ozan Kabak krizini çözecek... Terim’in genç y-ıl dızı yeni sözleşme için ikna etmesi bekleniyor

Galatasaray'da Ozan Kabak'ın geleceği konusunda yaşanan belirsizlik baş ağrıtmaya devam ediyor... Genç yıldız hakkında resmi internet sitesinde yapılan açıklama sonrası gerilim daha da artarken, krize Fatih Terim'in el koyması bekleniyor... Şu an ABD'de tatilde bulunan tecrübeli teknik adamın bugün İstanbul'a döneceği öğrenildi. Terim'in ilk iş olarak Ozan Kabak'la bir araya gelip yaşanan süreci masaya yatıracağı ifade ediliyor. Camia içindeki beklenti, Fatih Terim'in Ozan'ı yeni sözleşme konusunda ikna etmesi.