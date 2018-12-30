30 Aralık 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Krize Fatih Terim el koyacak
Giriş Tarihi: 29.12.2018
Şu an ABD’de tatilde olan Fatih Terim ilk iş olarak Ozan Kabak krizini çözecek... Terim’in genç y-ıl dızı yeni sözleşme için ikna etmesi bekleniyor
Galatasaray'da Ozan Kabak'ın geleceği konusunda yaşanan belirsizlik baş ağrıtmaya devam ediyor... Genç yıldız hakkında resmi internet sitesinde yapılan açıklama sonrası gerilim daha da artarken, krize Fatih Terim'in el koyması bekleniyor... Şu an ABD'de tatilde bulunan tecrübeli teknik adamın bugün İstanbul'a döneceği öğrenildi. Terim'in ilk iş olarak Ozan Kabak'la bir araya gelip yaşanan süreci masaya yatıracağı ifade ediliyor. Camia içindeki beklenti, Fatih Terim'in Ozan'ı yeni sözleşme konusunda ikna etmesi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!