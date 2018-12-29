29 Aralık 2018, Cumartesi

GALATASARAY

Serdar Aziz'den ilk açıklama: Gerekirse özür dilerim

Serdar Azizden ilk açıklama: Gerekirse özür dilerim
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 Giriş Tarihi: 29.12.2018

tarafından kulüp bulması istenilen , ''Fatih hocamla görüşmeden hiçbir kulüple görüşmem. Gerekirse özür dilerim'' dedi.

'da 'in durumuyla ilgili sıcak dakikalar yaşanıyor...

Sarı-Kırmızılı kulübün milli futbolcuya kendisine kulüp bulması yönündeki kararını bildirmesinin ardından deneyimli stoperden ilk açıklama geldi.

Maldivler'deki tatilinden apar topar geri dönen Serdar Aziz, bugün menajeri 'la bir araya geldi ve uzun saatler görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından Haluk Canatar, Spor yayınına bağlandı ve açıklamarda bulundu.

Canatar, ''Serdar ile bugün birlikteydik. Bana aynen söylediği şu, "Haluk Abi, Fatih Hoca ile görüşmeden, hiçbir kulüp ile görüşmemeni rica ediyorum. Fatih Hoca ile görüşeyim, sonra değerlendirme yaparız. Bilmeden bir şey yaptıysam özür dilemesini de bilirim" dedi.

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