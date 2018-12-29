Serdar Azizden ilk açıklama: Gerekirse özür dilerim

Galatasaray tarafından kulüp bulması istenilen Serdar Aziz, ''Fatih hocamla görüşmeden hiçbir kulüple görüşmem. Gerekirse özür dilerim'' dedi.

Galatasaray'da Serdar Aziz'in durumuyla ilgili sıcak dakikalar yaşanıyor...

Sarı-Kırmızılı kulübün milli futbolcuya kendisine kulüp bulması yönündeki kararını bildirmesinin ardından deneyimli stoperden ilk açıklama geldi.

Maldivler'deki tatilinden apar topar geri dönen Serdar Aziz, bugün menajeri Haluk Canatar'la bir araya geldi ve uzun saatler görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından Haluk Canatar, TRT Spor yayınına bağlandı ve açıklamarda bulundu.

Canatar, ''Serdar ile bugün birlikteydik. Bana aynen söylediği şu, "Haluk Abi, Fatih Hoca ile görüşmeden, hiçbir kulüp ile görüşmemeni rica ediyorum. Fatih Hoca ile görüşeyim, sonra değerlendirme yaparız. Bilmeden bir şey yaptıysam özür dilemesini de bilirim" dedi.