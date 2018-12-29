Ozan Kabak ikiye böldü

Ozan Kabak ile yapılan paylaşımdan bazı yöneticilerin haberinin olmaması rahatsızlık yarattı

Galatasaray Yönetimi, önceki gün yaptığı açıklamada Ozan Kabak ile henüz anlaşma sağlayamadıklarını belirtmişti. 18 yaşındaki oyuncu ile alakalı yapılan paylaşım Sarı-Kırmızılı kulüp içinde rahatsızlık yarattı. Ozan'ın bu açıklama ile taraftarın önüne atıldığını düşünen bazı yöneticilerin de bu paylaşımdan bilgilerinin olmadığı ifade edildi