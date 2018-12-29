29 Aralık 2018, Cumartesi

GALATASARAY

Ozan Kabak ikiye böldü

Ozan Kabak ikiye böldü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.12.2018

ile yapılan paylaşımdan bazı yöneticilerin haberinin olmaması rahatsızlık yarattı

Yönetimi, önceki gün yaptığı açıklamada ile henüz anlaşma sağlayamadıklarını belirtmişti. 18 yaşındaki oyuncu ile alakalı yapılan paylaşım Sarı-Kırmızılı kulüp içinde rahatsızlık yarattı. Ozan'ın bu açıklama ile taraftarın önüne atıldığını düşünen bazı yöneticilerin de bu paylaşımdan bilgilerinin olmadığı ifade edildi

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