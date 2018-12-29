29 Aralık 2018, Cumartesi
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Ozan Kabak ikiye böldü
Giriş Tarihi: 28.12.2018
Ozan Kabak ile yapılan paylaşımdan bazı yöneticilerin haberinin olmaması rahatsızlık yarattı
Galatasaray Yönetimi, önceki gün yaptığı açıklamada Ozan Kabak ile henüz anlaşma sağlayamadıklarını belirtmişti. 18 yaşındaki oyuncu ile alakalı yapılan paylaşım Sarı-Kırmızılı kulüp içinde rahatsızlık yarattı. Ozan'ın bu açıklama ile taraftarın önüne atıldığını düşünen bazı yöneticilerin de bu paylaşımdan bilgilerinin olmadığı ifade edildi
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