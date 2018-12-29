29 Aralık 2018, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da hedef 4 milyon euro

Hedef 4 milyon euro
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.12.2018

, 28 yaşındaki ’i satış listesine koydu.. . Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncudan 4 milyon Euro gelir bekiylor

, sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan ile bağlarını tamamen kopardı... Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli stoperi satış listesine koydu. Cimbom, yıldız oyuncunun satışından yaklaşık 4 milyon Euro gelir bekliyor... , son 3 maçta sakatlığını öne sürerek oynamayan Serdar Aziz'i gözden çıkarmıştı.

10 MİLYONU REDDETMİŞTİ

Galatasaray yönetimi, sezon başında Serdar Aziz için 'dan gelen 10 milyon Euro'luk teklifi kabul etmemişti. Yönetim, bu defa teklife sıcak bakıyor ama Serdar Aziz, Suudi Arabistan'a gitmek istemiyor

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
İşte Galatasarayın Falcaoya ödeyeceği para İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para
Serdar Azizin menajeri konuştu! F.Bahçe ve Beşiktaş... Serdar Aziz'in menajeri konuştu! F.Bahçe ve Beşiktaş...
Galatasaraya iki stoper! Galatasaray'a iki stoper!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör