Galatasaray'da hedef 4 milyon euro
Galatasaray, 28 yaşındaki Serdar Aziz’i satış listesine koydu.. . Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncudan 4 milyon Euro gelir bekiylor
Galatasaray, sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Serdar Aziz ile bağlarını tamamen kopardı... Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli stoperi satış listesine koydu. Cimbom, yıldız oyuncunun satışından yaklaşık 4 milyon Euro gelir bekliyor... Fatih Terim, son 3 maçta sakatlığını öne sürerek oynamayan Serdar Aziz'i gözden çıkarmıştı.
10 MİLYONU REDDETMİŞTİ
Galatasaray yönetimi, sezon başında Serdar Aziz için Suudi Arabistan'dan gelen 10 milyon Euro'luk teklifi kabul etmemişti. Yönetim, bu defa teklife sıcak bakıyor ama Serdar Aziz, Suudi Arabistan'a gitmek istemiyor
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