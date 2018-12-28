28 Aralık 2018, Cuma

GALATASARAY

Ve Ozan Kabak gidiyor

Ve Ozan Kabak gidiyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.12.2018

İngiliz ekiplerinin kıskacındaki genç yıldız için G.Saray’ın açıklaması netti: Teklifimizi kabul etmedi. Oyuncumuzun kararını bekliyoruz

'in bu sezon vitrine çıkardığı ile ilgili dün önemli gelişmeler yaşandı. Sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki oyuncuyla ilgili açıklama yapan , şu ifadeleri kullandı: "Ozan Kabak'ın sözleşme koşulları ile ilgili kulübümüz tarafından 4-5 ay önce başlatılan girişim, önce sonuçsuz bırakılmış, ardından temsilcileri tarafından devre arasına kadar zaman talep edilmiştir. Ozan Kabak'ın ve menajerlerinin, oyuncumuzun kariyerine nasıl ve nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz oyuncu ile ilgili takdir hakkını kullanacaktır." Bu açıklamanın ardından M.United ile M.City ve 'in listesinde yer alan Ozan Kabak'ın ara transfer döneminde 'ye gideceği iddiaları da arttı.

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