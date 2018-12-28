Ve Ozan Kabak gidiyor
İngiliz ekiplerinin kıskacındaki genç yıldız için G.Saray’ın açıklaması netti: Teklifimizi kabul etmedi. Oyuncumuzun kararını bekliyoruz
Fatih Terim'in bu sezon vitrine çıkardığı Ozan Kabak ile ilgili dün önemli gelişmeler yaşandı. Sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki oyuncuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray, şu ifadeleri kullandı: "Ozan Kabak'ın sözleşme koşulları ile ilgili kulübümüz tarafından 4-5 ay önce başlatılan girişim, önce sonuçsuz bırakılmış, ardından temsilcileri tarafından devre arasına kadar zaman talep edilmiştir. Ozan Kabak'ın ve menajerlerinin, oyuncumuzun kariyerine nasıl ve nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz oyuncu ile ilgili takdir hakkını kullanacaktır." Bu açıklamanın ardından M.United ile M.City ve Arsenal'in listesinde yer alan Ozan Kabak'ın ara transfer döneminde İngiltere'ye gideceği iddiaları da arttı.
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