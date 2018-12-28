28 Aralık 2018, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da operasyon başladı

Galatasarayda operasyon başladı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 Giriş Tarihi: 27.12.2018

Rahatsızlığını bahane ederek maçına çıkmayan ve Maldivlere tatile giden ’i gözden çıkaran deneyimli çalıştırıcı, ’u da kampa götürmeme kararı aldı

İlk yarıda oyuncularının performansından çok da memnun kalmayan ve ayrılık sinyalleri veren teknik direktör , devreye girilmesiyle ile birlikte neşteri vurdu. Operasyon pek de beklenmeyen bir yerden başladı. Özel hayatında sıkıntılı bir dönem geçiren ve yaptığı kritik hatalarla şimşekleri üzerine çeken Maicon'un gözden çıkarılacağı konuşuluyordu. Ancak 'in Maldivler macerası bir anda gündemi değiştirdi.

Midesinden rahatsız olduğunu söyleyerek Sivas maçına çıkmayan tecrübeli defans oyuncusunun, maçtan bir gün sonra Maldivler'e tatile gittiğinin ortaya çıkması üzerine Serdar Aziz'i gönderme kararı alındı. Serdar'ın gönderilmesini isteyen Terim, ligin ilk yarısında ücretini TL'ye çevirmek istememesi, yaşadığı sakatlıklar ve performansı ile çok tartışılan ile de yolların ayrılmasını istedi. İki oyuncu da 5 Ocak'ta başlayacak kampına götürülmeyecek.

Defansta işler karıştı

Sezona Maicon, Serdar Aziz, rotasyonu ile başlayan daha sonra bu 3 isme 'ı da ekleyen 'da savunma hattı da sorunlu hale geldi. Serdar Aziz kadro dışı kaldığı ortamda dev takımların kıskacında yer alan Ozan Kabak'ın da 7.5 milyon euro'luk serbest kalma bedeli getirip ayrılması gündemde... Ayrıca eşinden ayrılan ve çocuklarına hasret kalan Maicon da ülkesi 'ya dönme planları yapıyor. Sambacıya, Brezilya, ve Arabistan'dan teklifler olduğu belirtiliyor.

Bonservisi belirlendi

Galatasaray'da 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan ancak kadro dışı bırakılan Serdar Aziz için istenilen bonservis ücreti de belli oldu. Serdar 5 milyon euro'luk bir teklif gelmesi halinde satılacak. Aksi takdirde ya kiralanacak ya da B takımı ile çalışmalarına devam edecek. Yönetim, Serdar'ın menajeri Haluk Canatar'ı arayarak durumla ilgili bir bilgilendirme yaparken, menajer yeni kulüp arayışlarına başladı.

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