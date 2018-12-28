28 Aralık 2018, Cuma
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Forvet transferi için dört koldan saldıran Galatasaray'ın adı yeni bir isimle anılıyor... İngiliz basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da fonma giyen Fernando Llorente ile ilgileniyor.
İngiliz basınından Llorente iddiası
Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 Giriş Tarihi: 27.12.2018
G.Saray’ın Tottenham’da oynayan İspanyol forveti istediği iddia edildi
Forvet transferi için dört koldan saldıran Galatasaray'ın adı yeni bir isimle anılıyor... İngiliz basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da fonma giyen Fernando Llorente ile ilgileniyor.
4 MAÇTA 23 DAKİKA OYNADI
İngiliz ekibinde Harry Kane'in arkasında kalan ve ligde sadece 4 maçta 23 dakika forma giyebilen 33 yaşındaki İspanyol forvet takımdan ayrılmayı düşünüyor. Galatasaray'ın kiralama teklif yaptığı da iddialar arasında.
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