28 Aralık 2018, Cuma

GALATASARAY

İngiliz basınından Llorente iddiası

İngiliz basınından Llorente iddiası
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 Giriş Tarihi: 27.12.2018

G.Saray’ın Tottenham’da oynayan forveti istediği iddia edildi

Forvet transferi için dört koldan saldıran 'ın adı yeni bir isimle anılıyor... basınına göre Sarı-Kırmızılılar, ekiplerinden 'da fonma giyen ile ilgileniyor.

4 MAÇTA 23 DAKİKA OYNADI

İngiliz ekibinde 'in arkasında kalan ve ligde sadece 4 maçta 23 dakika forma giyebilen 33 yaşındaki forvet takımdan ayrılmayı düşünüyor. Galatasaray'ın kiralama teklif yaptığı da iddialar arasında.

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