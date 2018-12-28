28 Aralık 2018, Cuma

GALATASARAY

TFF ile Türkiye Bankalar Birliği arasında iş birliği

Türk futbolunda mali devrim
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 Giriş Tarihi: 28.12.2018

Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Federasyonu () ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasındaki iş birliğini önemsediklerini söyledi.

Mustafa Cengiz, yaptığı yazılı açıklamada, " ve TBB arasında yapılan iş birliğini, Türk futbolunun geleceği için çok önemsiyoruz. Başarılar, sürdürülebilir ekonomik kaynakların doğru kullanımı ile gerçekleşir. Bu proje de ekonomik kaynakların kullanımı için çok doğru bir model." değerlendirmesinde bulundu.

" olarak, devletimizin önderliğinde, TFF ve TBB nezdinde yapılan bu önemli girişime ilk adımlarının atıldığı andan itibaren destek verdik." ifadelerini kullanan Cengiz, şu görüşlerini paylaştı:

" çok güçlü bir ülke. Aynı zamanda çok güçlü bir ülkesiyiz. Bu iş birliğinin, kulüplerimizin gelir gider dengelerini sağlıklı bir yapıya kavuşturacağını ve (kulüplerimizi) mali açıdan çok daha güçlü hale getireceğini düşünüyoruz. Payımıza düşen desteği her zaman verdik ve vermeye devam edeceğiz. Bu girişimin kısa zamanda pratiğe geçirilerek başarılı olmasını gönülden diliyoruz."

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