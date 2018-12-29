29 Aralık 2018, Cumartesi

GALATASARAY

İnter Ozan Kabak’a kafayı taktı

İnter Ozan Kabak’a kafayı taktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.12.2018

17 yıl önce Emre&Okan ikilisini bedelsiz alan Inter, şimdi ’a kafayı taktı. 18’lik oyuncunun kafasını karıştıran İtalyanlar, 7.5 milyona işi bitirmeyi hedefliyor

'ın sözleşme yenilemek istediğini açıkladığı ancak hem oyuncunun hem de menajerinin imzaya yanaşmadığını belirttiği için ilk ciddi teklif ortaya çıktı. Kontratında 7.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Ozan için ekibi Inter'in ciddi şekilde devrede olduğu belirtildi. Temmuz 2001'de Galatasaray'dan Emre Belözoğlu&Okan Buruk ikilisini bedelsiz olarak kadroya katan Inter, şimdi de Ozan'ın sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanarak oyuncuyu satın almak istiyor.

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