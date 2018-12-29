İnter Ozan Kabak’a kafayı taktı

17 yıl önce Emre&Okan ikilisini bedelsiz alan Inter, şimdi Ozan Kabak’a kafayı taktı. 18’lik oyuncunun kafasını karıştıran İtalyanlar, 7.5 milyona işi bitirmeyi hedefliyor

Galatasaray'ın sözleşme yenilemek istediğini açıkladığı ancak hem oyuncunun hem de menajerinin imzaya yanaşmadığını belirttiği Ozan Kabak için ilk ciddi teklif ortaya çıktı. Kontratında 7.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Ozan için İtalyan ekibi Inter'in ciddi şekilde devrede olduğu belirtildi. Temmuz 2001'de Galatasaray'dan Emre Belözoğlu&Okan Buruk ikilisini bedelsiz olarak kadroya katan Inter, şimdi de Ozan'ın sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanarak oyuncuyu satın almak istiyor.